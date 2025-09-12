Екатерина Климова вышла в свет с сестрой и дочерью

Виктория Климова на четыре года старше своей знаменитой сестры. Они родились в Москве в семье художника Александра Климова и бухгалтера Светланы Климовой. Актриса признавалась, что у них было принято бурное проявление чувств и эмоций, и это пригодилось ей в будущей профессии. После окончания школы будущая звезда поступила на подготовительные курсы во ВГИК, а в 1999 году окончила с красным дипломом Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина и начала работать в театре, а также активно сниматься в кино.