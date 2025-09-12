Екатерина Климова вышла в свет с сестрой и дочерью

Актриса Екатерина Климова вышла в свет с сестрой Викторией и младшей дочерью Беллой. Они приехали в особняк Смирнова на спектакль-концерт «Маленький принц». Артистка поделилась кадрами с мероприятия в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Спасибо за невероятные эмоции. Очень трогательно и чудесно», — отметила звезда.
Виктория Климова на четыре года старше своей знаменитой сестры. Они родились в Москве в семье художника Александра Климова и бухгалтера Светланы Климовой. Актриса признавалась, что у них было принято бурное проявление чувств и эмоций, и это пригодилось ей в будущей профессии. После окончания школы будущая звезда поступила на подготовительные курсы во ВГИК, а в 1999 году окончила с красным дипломом Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина и начала работать в театре, а также активно сниматься в кино.
Младшей дочери знаменитости 30 сентября исполнится 10 лет. Звезда родила Беллу от коллеги Гелы Месхи. Девочка мечтает пойти по стопам своих родителей. Экс-супруги отдали дочь в театр-студию «Непоседы», где она, по словам Климовой, с удовольствием выступает, не пропуская занятий без уважительной причины.
У артистки также есть дочь Елизавета от ювелира Ильи Хорошилова и сыновья Матвей и Корней от коллеги Игоря Петренко.
Ранее Екатерина Климова в изумрудном платье восхитила поклонников.