Умерла актриса фильма «На всю оставшуюся жизнь» Тамара Уржумова

В возрасте 80 лет скончалась Тамара Уржумова, прославившаяся ролью в фильме «На всю оставшуюся жизнь». Об этом стало известно 11 сентября.
Как сообщает портал «Кино-театр.ру», актриса умерла 2 августа, но информация об этом стала известна только сейчас. В последние годы жизни она не снималась и вела уединенный образ жизни. Причины и обстоятельства смерти Уржумовой официально не раскрываются.
Уржумова окончила Ленинградский театральный институт. В возрасте 21 года она встретилась с писателем Сергеем Довлатовым, который был влюблен в актрису и написал ей девять личных писем, однако его чувства остались безответными.
Дебют Уржумовой в кино состоялся в 1969 году, и широкую известность ей принесла роль Киры в фильме «Проводы белых ночей». В 1974 году она снялась в сериале «Рожденная революцией», а через год появилась в картине «На всю оставшуюся жизнь».
Кроме того, актриса сыграла в фильмах «Жизнь Клима Самгина», «Вы чье, старичье?», «Прохиндиада 2», «Роман императора», «Тоталитарный роман» и «Пушкин. Последняя дуэль».