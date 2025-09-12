Умерла актриса фильма «На всю оставшуюся жизнь» Тамара Уржумова

Дебют Уржумовой в кино состоялся в 1969 году, и широкую известность ей принесла роль Киры в фильме «Проводы белых ночей». В 1974 году она снялась в сериале «Рожденная революцией», а через год появилась в картине «На всю оставшуюся жизнь».