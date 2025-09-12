Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Умерла актриса фильма «На всю оставшуюся жизнь» Тамара Уржумова

Актриса ушла из жизни 2 августа
Тамара Уржумова в фильме «Без семьи» (1984)
Тамара Уржумова в фильме «Без семьи» (1984)

В возрасте 80 лет скончалась Тамара Уржумова, прославившаяся ролью в фильме «На всю оставшуюся жизнь». Об этом стало известно 11 сентября.

Как сообщает портал «Кино-театр.ру», актриса умерла 2 августа, но информация об этом стала известна только сейчас. В последние годы жизни она не снималась и вела уединенный образ жизни. Причины и обстоятельства смерти Уржумовой официально не раскрываются.

Уржумова окончила Ленинградский театральный институт. В возрасте 21 года она встретилась с писателем Сергеем Довлатовым, который был влюблен в актрису и написал ей девять личных писем, однако его чувства остались безответными.

Дебют Уржумовой в кино состоялся в 1969 году, и широкую известность ей принесла роль Киры в фильме «Проводы белых ночей». В 1974 году она снялась в сериале «Рожденная революцией», а через год появилась в картине «На всю оставшуюся жизнь».

Кроме того, актриса сыграла в фильмах «Жизнь Клима Самгина», «Вы чье, старичье?», «Прохиндиада 2», «Роман императора», «Тоталитарный роман» и «Пушкин. Последняя дуэль».