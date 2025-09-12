Ричмонд
52-летняя Высоцкая снялась в платье с глубоким декольте на вилле в Италии

Актриса снялась на своей вилле в Италии

Актриса Юлия Высоцкая показала фигуру в платье с глубоким декольте на вилле в Италии. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Юлия Высоцкая / фото: соцсети
Юлия Высоцкая / фото: соцсети

52-летняя знаменитость снялась в пестром платье с глубоким декольте и открытыми руками. Волосы актриса распустила и отказалась от макияжа.

Несколько недель назад звезда опубликовала фото, где предстала перед камерой в белом полупрозрачном платье в горошек с декольте и разрезом, которое дополнила сабо и браслетом. Актриса позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Телеведущая была запечатлена у стола, на котором стояла коробка с букетом. Знаменитость поблагодарила за презент.

Актриса замужем за режиссером Андреем Кончаловским. Они познакомились на фестивале «Кинотавр» в 1996-м. Спустя два года знаменитости официально зарегистрировали свои отношения. Юлия призналась, что на первом свидании сильно переживала из-за того, что не смогла найти туфли в цвет единственного нарядного платья.