Один из героев сказки — девятилетний Петя Зубов. Опаздывая в школу, он встречает злых волшебников, которые крадут время у других, пытаясь вернуть себе молодость. Их жертвами могут стать только те, кто бесцельно тратит часы. Петя и его друзья, которые погружены в телефоны, внезапно стареют. Волшебники, напротив, превращаются в детишек, которые творят вокруг полную неразбериху. Помощь приходит от понимающей мамы (Ольга Кузьмина).