Появились первые кадры со съемок семейной комедии «Сказка о потерянном времени». В основе картины лежит одноименная пьеса Евгения Шварца. В фильме снимаются Людмила Артемьева, Иван Охлобыстин, Александр Лыков, Ольга Кузьмина и другие известные актеры.
Один из героев сказки — девятилетний Петя Зубов. Опаздывая в школу, он встречает злых волшебников, которые крадут время у других, пытаясь вернуть себе молодость. Их жертвами могут стать только те, кто бесцельно тратит часы. Петя и его друзья, которые погружены в телефоны, внезапно стареют. Волшебники, напротив, превращаются в детишек, которые творят вокруг полную неразбериху. Помощь приходит от понимающей мамы (Ольга Кузьмина).
Состарившихся детей сыграли Иван Охлобыстин, Виталий Хаев и Людмила Артемьева. В колоритных злодеев перевоплотились Татьяна Орлова, Александр Лыков и Алексей Маклаков.
Ольга Кузьмина рассказала, что ей было непросто сыграть маму ребенка, который превратился во взрослого мужчину. Но, — отметила актриса, — для материнского сердца не важно, как выглядит ребенок: «главное, ты знаешь, что он твой на каком-то кровном, сердечном уровне». Роль отца мальчика Пети исполнил Ефим Петрунин.
По словам режиссера картины Андрея Никифорова, проблема пустой траты времени никуда не ушла с момента выхода в 1964 году первой экранизации «Сказки о потерянном времени».
«Но если в советской сказке дети его теряли, где-то бегая и прыгая, то сейчас они сидят в телефонах. Да и не только дети, так что эта сказка для нас всех», — добавил постановщик.
Над проектом работает киностудия Горького и кинокомпания братьев Андреасян.
«Сказка о потерянном времени» выйдет в кинотеатрах в 2026 году.