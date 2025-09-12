Бикович рассказал об эволюции главного героя в новой части «Холопа»

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Сербский актер Милош Бикович рассказал о сюжете третьей части фильма «Холоп» режиссера Клима Шипенко, которая сейчас находится в производстве. В новом фильме главный герой Гриша сосредоточен на самовоспитании и работе над собой, сообщил актер в беседе с ТАСС в кулуарах XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
«В третьей части мы перевоспитываем семью. Что касается Гриши — это уже вопрос не о перевоспитании, а о самовоспитания. Через него [главного героя] мы стараемся показать, как человек может воспитывать себя, что такое саморазвитие, работа над собой. Главная цель — может ли он любить, и как эта любовь проявляется в ответственности взрослого человека», — пояснил Бикович.
Актер также отметил, что образ героя ему близок.
«Гриша — это человек, которого я полюбил. Он немножко дурында, но старается, хочет быть хорошим», — добавил он.
Премьера новой части франшизы «Холоп» состоится 12 июня 2026 года. В фильме также снимаются Павел Прилучный, Кристина Асмус, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова и другие.
О форуме
XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году — «Возвращение к культуре — новые возможности». Гостями и участниками форума станут деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую — «Художественное образование».
Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы, вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.
ТАСС — генеральный информационный партнер форума.