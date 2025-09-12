Большинство киноверсий «Дракулы», которые я видел, были темными, что естественно — это же страшные фильмы. Мне же не хотелось снимать страшное кино. Да, моя лента время от времени пугает, но мне хотелось сконцентрироваться на красоте, великолепии. Все-таки речь идет о князе, располагающем неограниченными ресурсами, он путешествует, посещает Версаль и Россию, Германию и Флоренцию. Даже в Индии оказывается в какой-то момент. Мне хотелось, чтобы в фильме чувствовался дух приключения. Поначалу кажется, что это история о древнем старике, запертом в замке, но вообще-то перед нами персонаж, жизнь которого была наполнена в том числе чудесными событиями. Так что для меня было важно добавить в фильм света и цвета.