Эпизод «Южного парка» с Чарли Кирком убрали из эфира

Серию «Южного парка» с Чарли Кирком сняли с трансляции после его убийства
Чарли Кирк
Чарли КиркИсточник: Legion-Media.ru

Канал Comedy Central отменил трансляцию серии «Южного парка» с консервативным политиком Чарли Кирком. Об этом сообщает eu.azcentral.

Телеканал начал повторный показ 27 сезона мультсериала «Южный парк» в выходные. Упоминание Кирка появляется во второй серии «Got a Nut». Один из главных героев Эрик Картман появляется в его образе. Эпизод был заменен в эфире на первый — «Sermon on the Mount». Остальные серии были показаны в хронологическом порядке.

Кирк получил огнестрельное ранение в шею во время выступления в Университете долины Юта 10 сентября. Консервативного активиста госпитализировали в критическом состоянии, несмотря на усилия врачей, он не выжил. 11 сентября Трамп сообщил, что Кирка не стало.