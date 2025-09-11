Эпизод «Южного парка» с Чарли Кирком убрали из эфира

Телеканал начал повторный показ 27 сезона мультсериала «Южный парк» в выходные. Упоминание Кирка появляется во второй серии «Got a Nut». Один из главных героев Эрик Картман появляется в его образе. Эпизод был заменен в эфире на первый — «Sermon on the Mount». Остальные серии были показаны в хронологическом порядке.