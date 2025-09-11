В Дагестане и Узбекистане откроются «кинозалы дружбы» для фильмов стран СНГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Открытие первых «кинозалов дружбы», где будут демонстрироваться фильмы стран СНГ, откроются в Дагестане и Узбекистане. Об этом сообщил исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов на сессии «Кино как диалог культур: СНГ сегодня и завтра» в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
«Первые кинозалы будут открываться в Дагестане, в Узбекистане, так называемые кинозалы дружбы, где в рамках экранного времени, располагаемого этими кинозалами, будет демонстрироваться наш кинематограф регионов Содружества», — отметил он. Соснов добавил, что сейчас такой же подход прорабатывается и с другими странами.
По его словам, расширение кинопоказа должно сопровождаться созданием инфраструктуры и цифровой дистрибуцией.
«Если мы понимаем, что каждая из наших кинематографий ограничена на текущий момент национальным рынком и обладает потенциалом международных продаж, которые по отношению к национальному рынку пока меньше, значит, он должен развиваться. И здесь очень верно отметили, что [это происходит] не только с помощью офлайн-дистрибуции, но слава богу, теперь мы живем в рамках цифровых платформ, и в этом моменте даже становится проще», — отметил он.
Соснов также подчеркнул значение продвижения фильмов. «Мало просто выложить контент на доступные ресурсы. Это возможность маркетинга, движения, рассказа о том, что выходит, поддержание постоянной информационной повестки», — добавил он.
О форуме.
XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году — «Возвращение к культуре — новые возможности».
Гостями и участниками форума станут деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую — «Художественное образование».
Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы, вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.
