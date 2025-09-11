В Дагестане и Узбекистане откроются «кинозалы дружбы» для фильмов стран СНГ

«Если мы понимаем, что каждая из наших кинематографий ограничена на текущий момент национальным рынком и обладает потенциалом международных продаж, которые по отношению к национальному рынку пока меньше, значит, он должен развиваться. И здесь очень верно отметили, что [это происходит] не только с помощью офлайн-дистрибуции, но слава богу, теперь мы живем в рамках цифровых платформ, и в этом моменте даже становится проще», — отметил он.