В Минобрнауки обсуждают идеи для игрового кино о выдающихся русских ученых

«На днях состоялась первая встреча, в которой приняли участие представители киноиндустрии и научного сообщества. Предметом обсуждения стали идеи создания художественных фильмов, которые помогут представить достижения российской науки широкой аудитории и повысить престиж профессии исследователя, а также новые форматы и подходы к их созданию. Героями игровых фильмов могут стать такие величины, как Дмитрий Менделеев, Владимир Бехтерев, Иван Павлов, Абрам Иоффе, Петр Капица, Николай Семенов, Леонард Эйлер и другие всемирно известные русские ученые», — отметили в министерстве.