17-летний сын Хабенского впервые за долгое время появился на публике с отцом

Сын актера Константина Хабенского впервые за долгое время появился на публике. 17-летний Иван принял участие в благотворительном футбольном матче на Патриарших прудах, чтобы поддержать фонд своего отца. На сайте организации были опубликованы фото со спортивного мероприятия.
Подросток уже стал выше своего родителя. Пользователи соцсетей отметили, что Иван совсем не похож на знаменитого артиста и невозможно догадаться об их родстве, если не знать об этом.
Первенец Хабенского родился в его браке с журналисткой Анастасией Смирновой. До 2021 года сын актера жил со своей бабушкой Инной Глебовной в Испании, а потом они вернулись в Россию. Художественный руководитель МХТ имени Чехова не рассказывает в интервью о жизни подростка. Сам Иван также избегает публичности и не ведет соцсети. Последний раз сын Хабенского давал комментарии журналистам в 2022 году и рассказал о своих хобби. Он признался, что увлечен программированием и тренировками в спортзале.
У актера также есть двое детей от коллеги Ольги Литвиновой. Их дочь Александра родилась 3 июня 2016 года, а Вера — 1 февраля 2019 года.