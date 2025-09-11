17-летний сын Хабенского впервые за долгое время появился на публике с отцом

Первенец Хабенского родился в его браке с журналисткой Анастасией Смирновой. До 2021 года сын актера жил со своей бабушкой Инной Глебовной в Испании, а потом они вернулись в Россию. Художественный руководитель МХТ имени Чехова не рассказывает в интервью о жизни подростка. Сам Иван также избегает публичности и не ведет соцсети. Последний раз сын Хабенского давал комментарии журналистам в 2022 году и рассказал о своих хобби. Он признался, что увлечен программированием и тренировками в спортзале.