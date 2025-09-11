Джулия Робертс впервые за 13 лет появилась на светском мероприятии с племянницей Эммой Робертс. Они вместе посетили Veuve Clicquot x Simon Porte Jacquemus Central Park Boathouse в лодочном домике в Центральном парке Нью-Йорка.
57-летняя актриса надела брюки широкого кроя, белую рубашку и пиджак оверсайз, а также туфли на шпильках с острыми мысками. Звезда фильма «Красотка» распустила волосы и завила их в легкие локоны, также она сделала вечерний макияж.
Ее 34-летняя племянница выбрала черное полупрозрачное платье в пол на тонких бретелях и с декольте. Робертс собрала волосы в небрежную прическу и сделала нежный макияж. Свой образ звезда фильма «Ирония судьбы в Голливуде» дополнила серьгами и небольшой черной сумочкой.
Напомним, Эмма Робертс — дочь старшего брата Джулии Робертс, актера Эрика Робертса. Он расстался с матерью своей дочери Келли Канингхэм сразу после рождения наследницы.
Джулия Робертс поддерживала племянницу и ее мать, из-за чего с ней поссорился родной брат. В детстве Эмма Робертс часто проводила время на съемках вместе со своей знаменитой тетей. В итоге она тоже решила стать актрисой. Девушка дебютировала в кино в десять лет.