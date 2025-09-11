Катерина Ковальчук объяснила, почему пропустила похороны Ивана Краско

Актриса Катерина Ковальчук пропустила похороны своего наставника — Ивана Краско из-за того, что была в другом городе. Об этом она рассказала в беседе с порталом «Страсти». Именно под руководством Краско Ковальчук обучалась актерскому мастерству.
Супруга Гарика Харламова отметила, что педагог был замечательным человеком.
«Иван Иванович был добрейшей души человеком. Очень умным, открытым и позитивным», — высказалась Ковальчук.
Ковальчук подчеркнула, что преподаватель на занятиях много смеялся, был внимателен к подопечным и рассказывал множество познавательных историй из жизни. О нем у Катерины остались только «самые радостные и теплые воспоминания», однако на прощании с преподавателем в Санкт-Петербурге она присутствовать не смогла.
«Была в другом городе, но мы с курсом организовали венок от нас, и ребята, кто смог, приехали проститься», — объяснилась Катерина.
