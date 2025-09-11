Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Катерина Ковальчук объяснила, почему пропустила похороны Ивана Краско

Актриса рассказала, почему не смогла попрощаться со своим наставником
Катерина Ковальчук на премьере сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается», фото: пресс-служба
Катерина Ковальчук на премьере сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается», фото: пресс-служба

Актриса Катерина Ковальчук пропустила похороны своего наставника — Ивана Краско из-за того, что была в другом городе. Об этом она рассказала в беседе с порталом «Страсти». Именно под руководством Краско Ковальчук обучалась актерскому мастерству.

Супруга Гарика Харламова отметила, что педагог был замечательным человеком.

«Иван Иванович был добрейшей души человеком. Очень умным, открытым и позитивным», — высказалась Ковальчук.

Ковальчук подчеркнула, что преподаватель на занятиях много смеялся, был внимателен к подопечным и рассказывал множество познавательных историй из жизни. О нем у Катерины остались только «самые радостные и теплые воспоминания», однако на прощании с преподавателем в Санкт-Петербурге она присутствовать не смогла.

«Была в другом городе, но мы с курсом организовали венок от нас, и ребята, кто смог, приехали проститься», — объяснилась Катерина.

Ранее Андрей Ургант объяснил свое отсутствие на прощании с Иваном Краско.