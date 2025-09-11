Марина Александрова поделилась кадрами новой фотосессии. 43-летняя актриса стала героиней нового выпуска журнала MoodBoard Magazine. Звезда сериала «Открытый брак» снялась в необычных образах.
Александрова примерила парик с рыжими волосами. В таком имидже она снялась в меховой шубе. Также актрисе сделали высокую объемную прическу.
Исполнительница главной роли в сериале «Москва слезам не верит. Все только начинается» снялась с короной на голове, которая была украшена большими перьями. Артистка примерила джинсовый наряд и белый парик с каре и челкой.
«Одна из самых крутых съемок в моей биографии! Режиссеры, принимайте заявки на образы! И кто говорит, что глянца нет?» — отметила Александрова.
Поклонники оценили необычные образы актрисы.
«Марина! Отвал башки! Богическая Богиня!», «Это невероятно! Восторг от точных и крутых образов! Лучшая!», «Это магия какая-то просто! Что-то нереальное, как и сама Марина», «Какая же вы красивая! И такая разная», «Каждая фотография — шедевр», «Вы просто шикарная, потрясающая», «Императрица, получается».
Ранее Марина Александрова отпраздновала день рождения с семьей в живописном Плесе.