Джессика Альба высказалась о стиле со словами «теперь мне все равно»

«Жаль, что они не платят [за мою одежду], потому что они ее носят. Помню, сначала они говорили: “Боже мой, это выглядит так, будто это носила бы мама” или “Это как наряд для мамы”, и я чувствовала себя оскорбленной. Теперь они просто все воруют», — иронично заключила актриса.