Джессика Альба высказалась о стиле со словами «теперь мне все равно»

Актриса рассказала, что с возрастом стала чувствовать себя комфортнее в своем теле и относиться ко всему менее серьезно
Джессика Альба
Джессика АльбаИсточник: Legion-Media.ru

Американская актриса и предпринимательница Джессика Альба высказалась о стиле со словами «теперь мне все равно». Соответствующее интервью публикует издание People.

44-летняя знаменитость рассказала, что с возрастом стала чувствовать себя комфортнее в своем теле и относиться ко всему менее серьезно.

«Когда мне было чуть больше двадцати, мне казалось, что все имеет значение. Я слишком много обдумывала и анализировала каждое решение. Теперь же мне все равно. Мне нравится получать удовольствие и носить то, что нравится в данный момент», — призналась она.

В то же время Альба подчеркнула, что предпочитает выбирать роскошные украшения к любому образу.

«Я надеваю ожерелья и браслеты, ношу большие серьги-кольца, все подряд. Чем неформальнее мой наряд, тем больше я применяю многослойность, сочетание и комбинирование металлов. Больше никаких правил», — высказалась звезда.

Помимо этого, она отметила, что ее любовь к моде передалась и дочерям, которые регулярно роются в ее шкафу.

«Жаль, что они не платят [за мою одежду], потому что они ее носят. Помню, сначала они говорили: “Боже мой, это выглядит так, будто это носила бы мама” или “Это как наряд для мамы”, и я чувствовала себя оскорбленной. Теперь они просто все воруют», — иронично заключила актриса.

Ранее Джессика Альба снялась в облегающем платье.