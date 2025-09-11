Ричмонд
Марк Эйдельштейн снялся для зарубежного глянца

Российский актер снялся для португальской версии журнала GQ

Российский актер Марк Эйдельштейн снялся для португальской версии журнала GQ. Соответствующий пост появился на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Марк Эйдельштейн
Марк ЭйдельштейнИсточник: Соцсети

Звезду завоевавшего «Оскар» фильма «Анора» запечатлели в черной расстегнутой кофте, надетой на голое тело. Также 23-летний артист, прозванный «русским Тимоти Шаламе», в рамках съемки для зарубежного глянца примерил головной убор с птичьими крыльями и дополнил образ металлическим ожерельем с кольцом и цепочкой.

В августе Марк Эйдельштейн также снялся для китайской версии журнала Vogue. 