Нина Добрев разорвала помолвку со своим женихом Шоном Уайтом, сообщает издание People. 36-летняя звезда «Дневников вампира» и 39-летний олимпийский чемпион по сноуборду расстались после пяти лет совместной жизни.
Источник, близкий к паре, сообщил изданию: «Это было обоюдное решение, и оно далось нелегко, но оно было принято с любовью и глубоким уважением друг к другу».
Представители актрисы и спортсмена отказались комментировать новость.
Олимпийский чемпион и актриса сериала «Дневники вампира» начали встречаться в 2019 году, а в октябре 2024 года Шон сделал Нине предложение.
В последний раз Уайта и Добрев видели вместе 31 августа 2025 года на улице в Лос-Анджелесе, когда они прогуливались, держась за руки.
Но уже 7 сентября актриса вышла на красную дорожку на Международном кинофестивале в Торонто без обручального кольца. Также она удалила пост о своей помолвке в соцсети.
