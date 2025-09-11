Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Нина Добрев рассталась с женихом после пяти лет отношений

Актрису заподозрили в разрыве помолвки с олимпийским чемпионом по сноуборду Шоном Уайтом
Нина Добрев и Шон Уайт
Нина Добрев и Шон УайтИсточник: Legion-Media

Нина Добрев разорвала помолвку со своим женихом Шоном Уайтом, сообщает издание People. 36-летняя звезда «Дневников вампира» и 39-летний олимпийский чемпион по сноуборду расстались после пяти лет совместной жизни.

Источник, близкий к паре, сообщил изданию: «Это было обоюдное решение, и оно далось нелегко, но оно было принято с любовью и глубоким уважением друг к другу».

Представители актрисы и спортсмена отказались комментировать новость.

Олимпийский чемпион и актриса сериала «Дневники вампира» начали встречаться в 2019 году, а в октябре 2024 года Шон сделал Нине предложение.

В последний раз Уайта и Добрев видели вместе 31 августа 2025 года на улице в Лос-Анджелесе, когда они прогуливались, держась за руки.

Но уже 7 сентября актриса вышла на красную дорожку на Международном кинофестивале в Торонто без обручального кольца. Также она удалила пост о своей помолвке в соцсети.

Ранее Нина Добрев рассказала, почему ушла из сериала «Дневники вампира».