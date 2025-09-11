Ричмонд
Звезда «А зори здесь тихие» показала своего сына

Звезда «А зори здесь тихие» показала своего сына
Звезда ремейка «А зори здесь тихие» Агния Кузнецова показала своего повзрослевшего сына. Актриса снялась с пятилетним Андроном во время прогулки по Москве и поделилась редкими семейными кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Знаменитость родила первенца от танцовщика Максима Петрова, за которого вышла замуж в 2015 году. Звезда признавалась в интервью, что хотела назвать сына Андреем в честь врача, который проводил эпидуральную анестезию — настолько она была ему благодарна. Однако супругу знаменитости не понравился такой вариант, поскольку хореограф хотел дать ребенку оригинальное имя. По словам Кузнецовой, она долгое время стояла на своем, но в итоге пошла на компромисс — мальчика назвали Андроном.

Актриса на протяжении нескольких лет не публикует фото с мужем и не появляется с ним на светских мероприятиях. Звезда делится в соцсетях только моментами из жизни сына. Поклонники заподозрили, что актриса рассталась с Петровым, однако знаменитость не комментирует слухи и не отвечает на вопросы подписчиков о разводе.