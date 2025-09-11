Звезда «А зори здесь тихие» показала своего сына

Звезда ремейка «А зори здесь тихие» Агния Кузнецова показала своего повзрослевшего сына. Актриса снялась с пятилетним Андроном во время прогулки по Москве и поделилась редкими семейными кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитость родила первенца от танцовщика Максима Петрова, за которого вышла замуж в 2015 году. Звезда признавалась в интервью, что хотела назвать сына Андреем в честь врача, который проводил эпидуральную анестезию — настолько она была ему благодарна. Однако супругу знаменитости не понравился такой вариант, поскольку хореограф хотел дать ребенку оригинальное имя. По словам Кузнецовой, она долгое время стояла на своем, но в итоге пошла на компромисс — мальчика назвали Андроном.
Актриса на протяжении нескольких лет не публикует фото с мужем и не появляется с ним на светских мероприятиях. Звезда делится в соцсетях только моментами из жизни сына. Поклонники заподозрили, что актриса рассталась с Петровым, однако знаменитость не комментирует слухи и не отвечает на вопросы подписчиков о разводе.
