Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Жена Брюса Уиллиса обвинила фильм «Крепкий орешек» в болезни мужа

На съемках картины с актером произошел несчастный случай
Брюс Уиллис в фильме «Крепкий орешек»
Брюс Уиллис в фильме «Крепкий орешек»Источник: Legion-Media.ru

Съемки в картине «Крепкий орешек» способствовали развитию деменции у американского актера Брюса Уиллиса, а также затормозили процесс выявления заболевания у него, поделилась с Fox News супруга звезды Эмма Хеминг-Уиллис.

«Когда Брюс снимался в первом фильме “Крепкий орешек”, он несколько раз выстрелил из пистолета под столом, и ему не дали никаких средств защиты для ушей. Из-за этого он сильно повредил слух», — рассказала Уиллис.

По ее словам, когда у мужа начала развиваться деменция, она просто подумала, что он ее не слышит, поэтому странно реагирует, либо вообще не реагирует, на ее вопросы.

Она добавила, что муж словно стал «отключаться» от происходящего во время ужинов, женщина думала, что это просто период недопонимания в отношениях.

Уиллис начала бить тревогу, когда к актеру вернулось заикание, которое было у него в юношестве.

Ранее стало известно, что жена Брюса Уиллиса хотела развестись с ним незадолго до диагноза.