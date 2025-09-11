Жена Брюса Уиллиса обвинила фильм «Крепкий орешек» в болезни мужа

Съемки в картине «Крепкий орешек» способствовали развитию деменции у американского актера Брюса Уиллиса, а также затормозили процесс выявления заболевания у него, поделилась с Fox News супруга звезды Эмма Хеминг-Уиллис.
«Когда Брюс снимался в первом фильме “Крепкий орешек”, он несколько раз выстрелил из пистолета под столом, и ему не дали никаких средств защиты для ушей. Из-за этого он сильно повредил слух», — рассказала Уиллис.
По ее словам, когда у мужа начала развиваться деменция, она просто подумала, что он ее не слышит, поэтому странно реагирует, либо вообще не реагирует, на ее вопросы.
Она добавила, что муж словно стал «отключаться» от происходящего во время ужинов, женщина думала, что это просто период недопонимания в отношениях.
Уиллис начала бить тревогу, когда к актеру вернулось заикание, которое было у него в юношестве.
Ранее стало известно, что жена Брюса Уиллиса хотела развестись с ним незадолго до диагноза.