Бикович: интерес к «Холопу» за рубежом подтверждает универсальность сюжета

«Я смотрел оригинал, турецкую и французскую версии. В любой из них история достаточно похожа на нашу. Нет ничего такого, что я бы сказал: “Ага, это отдельное кино”. Это просто версия нашего фильма. И это так и должно быть, оно не должно отличаться, иначе это не будет франшизой», — добавил он. По его словам, для рынка и зрителя зарубежных стран такие адаптации работают и воспринимаются органично.