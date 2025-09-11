Трагедия 11 сентября 2001 года навсегда изменила мир и оставила глубокий след в истории кино. Режиссеры и сценаристы по-разному осмысляли эти события: кто-то обращался к документальной точности, кто-то — к личным историям и драмам. В результате появилось множество картин, которые не только показывают саму катастрофу, но и помогают понять, как люди справлялись с потерями и искали силы жить дальше. Рассказываем о семи фильмах, каждый из которых по-своему рассказывает о 9/11. Одни из них реконструируют реальность до мелочей, другие показывают последствия трагедии для простых семей и общества в целом. Все они объединены одной целью — сохранить память и передать ее через кино.