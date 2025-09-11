Анна Короткова в личном блоге поздравила с днем рождения своего возлюбленного Максима Виторгана — 10 сентября актеру исполнилось 53 года. 35-летняя девушка опубликовала черно-белое фото, на котором она была запечатлена с именинником.
Короткова позировала в блестящем платье с открытой спиной, а Виторган — в белой рубашке. Девушка обняла актера, и они с нежностью посмотрели друг на друга.
«Какое счастье, что ты есть. С днем рождения, моя любовь», — написала Короткова.
Анна Короткова и Максим Виторган начали строить отношения летом 2024 года. Как сообщают СМИ, девушка работает визажистом в столичном театре «Квартет И», в котором она познакомилась с актером.
Виторган признавался, что очень счастлив со своей избранницей. Летом 2025-го они отметили первую годовщину своих отношений. Однако Короткову раскритиковали из-за того, что она выбрала мужчину, который намного старше нее.
Девушка призналась, что ей грустно из-за людей, следящих за чужой личной жизнью. «Очень грустно, что в мире так много несчастных людей. Я желаю всем вам хотя бы раз в жизни испытать настоящую любовь», — написала Короткова.
Актер защитил возлюбленную. Он признался, что сам уже привык к хейтерам, а вот его избранница впервые столкнулась с критикой. Он попросил недоброжелателей не следить за их жизнью.
«И давайте так, вы там в своем мирке, а мы в своем. Мы к вам в форумы ни-ни, но и вы к нам ни лапкой! А то что, мне за вами с газетой бегать? Так я ж еще и ленивый к тому же. А Анечку мне теперь в музеи да консерватории вести — кислотно-щелочной баланс, веру в человека и чувство прекрасного восстанавливать», — заявил артист.
Виторган был трижды женат. В первом браке с Викторией Верберг у него родились дочь Полина и сын Даниил. От третьей жены, телеведущей Ксении Собчак, у актера есть сын Платон.
Ранее дочь Виторгана Полина поздравила его, опубликовав архивные снимки с отцом.