«И давайте так, вы там в своем мирке, а мы в своем. Мы к вам в форумы ни-ни, но и вы к нам ни лапкой! А то что, мне за вами с газетой бегать? Так я ж еще и ленивый к тому же. А Анечку мне теперь в музеи да консерватории вести — кислотно-щелочной баланс, веру в человека и чувство прекрасного восстанавливать», — заявил артист.