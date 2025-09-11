Стало известно, почему создатели «Дневников вампира» отказали Тейлор Свифт в роли

Редактор издания Entertainment Weekly Саманта Хайфилл выпустила книгу «Я чувствовала себя потрясающе: устная история “Дневников вампира”» о создании знаменитого сериала. Джули Плек, соавтор и шоураннер культовой ленты, дала интервью Хайфилл для ее книги. Она рассказала, что у создателей шоу была возможность пригласить Тейлор Свифт, но они решили отказаться от этой идеи.
«Телеканал The CW, на котором выходил сериал, спросил нас, не хотим ли мы прописать роль для Тейлор Свифт в одном из эпизодов, и мы ответили “нет”», — вспоминает Плек.
Она объяснила, что присутствие Свифт в «Дневниках вампира» просто «не вписывалось» в мир, который они создавали в первом сезоне.
«Это не какой-то сериал, где Тейлор может появиться и дать бесплатный концерт в старшей школе, чтобы все это выглядело хоть немного реалистично», — сказала она. Джули объяснила, что любое появление такой звезды, как Тейлор, в кадре отвлекло бы и поклонников сериала, и его создателей, придало бы «Дневникам» слишком современный вид, чего никто не хотел допускать.
Плек также поведала, что теперь она и сама стала большой фанаткой певицы.
«Если бы я только знала тогда то, что знаю сейчас о своей любви к Тейлор», — добавила она.
