Стало известно, почему создатели «Дневников вампира» отказали Тейлор Свифт в роли

«Это не какой-то сериал, где Тейлор может появиться и дать бесплатный концерт в старшей школе, чтобы все это выглядело хоть немного реалистично», — сказала она. Джули объяснила, что любое появление такой звезды, как Тейлор, в кадре отвлекло бы и поклонников сериала, и его создателей, придало бы «Дневникам» слишком современный вид, чего никто не хотел допускать.