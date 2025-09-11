Популярная актриса Агата Муцениеце давно завоевала любовь зрителей не только своими ролями, но и активностью в социальных сетях. Помимо карьеры, поклонников интересует и личная жизнь звезды — особенно ее семья. В статье мы расскажем, сколько детей у Агаты Муцениеце, как их зовут и чем они занимаются, а также коснемся деталей брака актрисы с Петром Дрангой и ее беременности.
Сколько детей у Агаты Муцениеце
У Агаты Муцениеце уже есть двое детей от брака с актером Павлом Прилучным. Сын Тимофей родился в начале 2013 года, а дочь Мия появилась на свет весной 2016 года.
Кроме того, 25 августа 2025 года Агата вышла замуж за Петра Дрангу. Пара также ожидает пополнения в семье — у супругов будет девочка, которая должна родиться осенью.
Сын Тимофей
Тимофей Прилучный — 12-летний сын Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Он родился 11 января 2013 года в Москве. С августа 2024 года Тимофей жил с отцом и отказывался общаться с матерью. Однако в июле 2025 года суд решил, что школьник останется с Агатой. Ранее подросток выражал желание жить с отцом в его новой семье. Тем не менее в августе 2025 года Тимофей присутствовал на свадьбе Агаты Муцениеце с аккордеонистом Петром Дрангой.
С юных лет Тимофей пробует себя в медийной сфере. В 2018 году он снялся в музыкально-юмористическом телешоу «Главная роль», которое вел Павел Прилучный вместе с Ириной Муромцевой. В 2020 году Тимофей дебютировал как актер, сыграв самого себя в комедийном сериале «Ты ж мать!», где главную роль исполнила Агата Муцениеце.
Дочь Мия
В августе 2025 года Мия приняла участие в свадьбе матери, исполнив песню под аккомпанемент Петра Дранги.
Появляются ли дети Агаты Муцениеце на публике
Агата Муцениеце активно делится моментами из жизни своей дочери Мии в социальных сетях, позволяя поклонникам заглянуть в их повседневную жизнь. Вместе они посещают салоны красоты, а также участвуют в фотосессиях.
Кроме того, в августе 2025 года Мия приняла участие в свадьбе Агаты и музыканта Петра Дранги. Она подготовила сольный музыкальный номер, который тут же разлетелся по соцсетям. Это выступление стало ярким моментом мероприятия и было тепло встречено гостями.
Фото детей Агаты Муцениеце в 2025 году
Подобрали для вас свежее фото детей актрисы.
Отец детей Агаты Муцениеце
Павел Прилучный — актер, бывший супруг Агаты Муцениеце и отец их двоих детей. После развода в 2020 году дети проживали с матерью, однако в 2024 году Тимофей выразил желание переехать к отцу. Судебные разбирательства по этому вопросу продолжались около года. В июле 2025 года суд постановил, что Тимофей останется жить с отцом, а Мия — с матерью.
В 2022 году Павел Прилучный вступил в брак с актрисой Зепюр Брутян, а в апреле 2023 года у пары родился сын.
Павел активно делится моментами из жизни своих детей в социальных сетях. Недавно он опубликовал видео, на котором его сыновья — Тимофей от Агаты Муцениеце и Микаэль от Зепюр Брутян — общаются друг с другом.
Беременность Агаты Муцениеце и брак с Петром Дрангой
В мае 2025 года Агата Муцениеце подтвердила слухи о своей беременности, опубликовав в социальных сетях фотографии с округлившимся животом. Для актрисы это будет третий ребенок, а для ее избранника, музыканта Петра Дранги, первый.
Пара ожидает появления дочери осенью 2025 года.