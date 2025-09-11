Ричмонд
Дети Агаты Муцениеце: как их зовут и сколько им лет

Популярность Агаты Муцениеце в последние годы зашкаливает. Однако внимание фанатов привлекает не только карьера, но и личная жизнь актрисы. В статье рассказываем, сколько детей у Агаты Муцениеце и как их зовут.
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Агата Муцениеце в сериале Честный развод
Агата Муцениеце в сериале «Честный развод»

Популярная актриса Агата Муцениеце давно завоевала любовь зрителей не только своими ролями, но и активностью в социальных сетях. Помимо карьеры, поклонников интересует и личная жизнь звезды — особенно ее семья. В статье мы расскажем, сколько детей у Агаты Муцениеце, как их зовут и чем они занимаются, а также коснемся деталей брака актрисы с Петром Дрангой и ее беременности.

Сколько детей у Агаты Муцениеце

У Агаты Муцениеце уже есть двое детей от брака с актером Павлом Прилучным. Сын Тимофей родился в начале 2013 года, а дочь Мия появилась на свет весной 2016 года.

Кроме того, 25 августа 2025 года Агата вышла замуж за Петра Дрангу. Пара также ожидает пополнения в семье — у супругов будет девочка, которая должна родиться осенью.

Сын Тимофей

Тимофей Прилучный
Тимофей ПрилучныйИсточник: Соцсети

Тимофей Прилучный — 12-летний сын Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Он родился 11 января 2013 года в Москве. С августа 2024 года Тимофей жил с отцом и отказывался общаться с матерью. Однако в июле 2025 года суд решил, что школьник останется с Агатой. Ранее подросток выражал желание жить с отцом в его новой семье. Тем не менее в августе 2025 года Тимофей присутствовал на свадьбе Агаты Муцениеце с аккордеонистом Петром Дрангой.

С юных лет Тимофей пробует себя в медийной сфере. В 2018 году он снялся в музыкально-юмористическом телешоу «Главная роль», которое вел Павел Прилучный вместе с Ириной Муромцевой. В 2020 году Тимофей дебютировал как актер, сыграв самого себя в комедийном сериале «Ты ж мать!», где главную роль исполнила Агата Муцениеце.

Дочь Мия

Мия Прилучная с отцом
Мия Прилучная с отцомИсточник: Соцсети

Мия Прилучная — девятилетняя дочь актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Родилась 3 марта 2016 года в Москве. С июля 2025 года Мия проживает с матерью, Агатой Муцениеце, и тепло общается с ее женихом, музыкантом Петром Дрангой. 

Мия активно развивает свои творческие способности. Она профессионально занимается танцами и вокалом, часто исполняет сложные композиции, в том числе на французском языке. 

В августе 2025 года Мия приняла участие в свадьбе матери, исполнив песню под аккомпанемент Петра Дранги. 

Появляются ли дети Агаты Муцениеце на публике

Агата Муцениеце активно делится моментами из жизни своей дочери Мии в социальных сетях, позволяя поклонникам заглянуть в их повседневную жизнь. Вместе они посещают салоны красоты, а также участвуют в фотосессиях. 

Кроме того, в августе 2025 года Мия приняла участие в свадьбе Агаты и музыканта Петра Дранги. Она подготовила сольный музыкальный номер, который тут же разлетелся по соцсетям. Это выступление стало ярким моментом мероприятия и было тепло встречено гостями. 

Фото детей Агаты Муцениеце в 2025 году

Подобрали для вас свежее фото детей актрисы.

Агата Муцениеце с Мией и Тимофеем
Агата Муцениеце с Мией и ТимофеемИсточник: соцсети

Отец детей Агаты Муцениеце

Павел Прилучный — актер, бывший супруг Агаты Муцениеце и отец их двоих детей. После развода в 2020 году дети проживали с матерью, однако в 2024 году Тимофей выразил желание переехать к отцу. Судебные разбирательства по этому вопросу продолжались около года. В июле 2025 года суд постановил, что Тимофей останется жить с отцом, а Мия — с матерью.

Павел Прилучный с сыном Тимофеем и дочерью Мией
Павел Прилучный с сыном Тимофеем и дочерью МиейИсточник: Legion-Media.ru

В 2022 году Павел Прилучный вступил в брак с актрисой Зепюр Брутян, а в апреле 2023 года у пары родился сын. 

Павел активно делится моментами из жизни своих детей в социальных сетях. Недавно он опубликовал видео, на котором его сыновья — Тимофей от Агаты Муцениеце и Микаэль от Зепюр Брутян — общаются друг с другом.

Беременность Агаты Муцениеце и брак с Петром Дрангой

В мае 2025 года Агата Муцениеце подтвердила слухи о своей беременности, опубликовав в социальных сетях фотографии с округлившимся животом. Для актрисы это будет третий ребенок, а для ее избранника, музыканта Петра Дранги, первый.

Агата Муцениеце и Петр Дранга
Агата Муцениеце и Петр ДрангаИсточник: Соцсети

Пара ожидает появления дочери осенью 2025 года.