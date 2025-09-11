Популярная актриса Агата Муцениеце давно завоевала любовь зрителей не только своими ролями, но и активностью в социальных сетях. Помимо карьеры, поклонников интересует и личная жизнь звезды — особенно ее семья. В статье мы расскажем, сколько детей у Агаты Муцениеце, как их зовут и чем они занимаются, а также коснемся деталей брака актрисы с Петром Дрангой и ее беременности.