В Кремле назвали плюсы от ухода HBO и Netflix

«Россия сегодня — страна возможностей еще и потому, что сейчас в России конкуренция она больше внутренняя. То есть, если мы до санкционного режима конкурировали с HBO, с Netflix, сейчас этот рынок во многом у нас очищен и, соответственно, талантливые россияне (производители контента — прим. ТАСС) с талантливыми россиянами конкурируют. В этом смысле, стало, может быть, в чем-то попроще», — сказал Новиков на панельной дискуссии «Инновации. Культура. Молодежь».