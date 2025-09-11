Звезда «Метода» впервые вышел в свет с женой и дочерью

Звезда «Метода» Олег Васильков, исполнивший в первом сезоне роль помощника Меглина по прозвищу «глухой», впервые появился на публике с женой и дочерью. Актер приехал с семьей на премьерный показ сериала «Лихие. Глава вторая» и поделился кадрами с мероприятия в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артист признался подписчикам, что волновался перед выходом на красную дорожку.