Звезда «Метода» впервые вышел в свет с женой и дочерью

Звезда «Метода» Олег Васильков, исполнивший в первом сезоне роль помощника Меглина по прозвищу «глухой», впервые появился на публике с женой и дочерью. Актер приехал с семьей на премьерный показ сериала «Лихие. Глава вторая» и поделился кадрами с мероприятия в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артист признался подписчикам, что волновался перед выходом на красную дорожку.
«Наш первый семейный выход на красную дорожку. Волнительно и прекрасно», — отметил он.
Подписчики знаменитости активно прокомментировали его пост: «Какая прекрасная семья», «Такие все красивые! Улыбки искренние», «Дочка папина. Чудо», «Девочка очень на папу похожа», «Классная семья. Уважаю вас», «Берегите их», «Чудесные люди».
Артист женат на режиссере Марии Ткачевой. Они поженились в 2016 году, а в 2020 году у пары родилась девочка Екатерина.
Для звезды «Метода» этот брак стал третьим. От второй жены Натальи Васильковой у него есть дочь София, которая родилась в 2001 году. Супруги развелись в 2012 году после 15 лет совместной жизни.