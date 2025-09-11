Виктория Антонова поделилась с поклонниками новыми романтическими кадрами с мужем Александром Петровым. Пара 10 сентября отметила вторую годовщину со дня свадьбы.
В честь праздника супруги сняли номер в столичном отеле, где провели вместе время. Их комната была украшена золотыми воздушными шарами, на столе стояла ваза с букетом нежно-розовых роз и рамка с фотографией пары.
36-летний Петров и 24-летняя Антонова надели парные футболки с интересными надписями. У актера было написано: sorry girls I'm in love with my wife (извините, девушки, я влюблен в свою жену), а у его избранницы: sorry boys I'm in love with my husband (извините, ребята, я влюблена в своего мужа).
Также в честь праздника пара заказала торт в виде сердца. Десерт был украшен розочками, инициалами супругов и обручальными кольцами. Антонова также публично призналась знаменитому мужу в любви.
«10.09. Самые счастливые два года в моей жизни. Благодарю Бога и судьбу за нашу с тобой встречу. Мой муж, ты фантастический! Самый удивительный, интересный, обаятельный, харизматичный, нежный, заботливый, добрый, красивый, мудрый, талантливый, трепетный, слышащий и слушающий. Ты волшебный! Могу бесконечно перечислять положительные синонимы, описывающие тебя, и даже их не хватит», — написала девушка.
Она подчеркнула, что ей нравится проводить время с мужем: путешествовать с ним, открывать новые места, готовить для него завтраки и многое другое. Антонова призналась, что гордится Петровым.
«Пусть так будет всю жизнь. Я люблю тебя, как любят в жизни раз. Люблю тебя до Луны и обратно. Люблю бесконечно. С днем рождения нашу семью», — заключила жена звезды фильма «Лед».
Петров, в свою очередь, тоже признался супруге в любви. «Я тебя очень люблю, моя Викуля! Моя жена! Моя любовь!» — написал он в комментариях.
Напомним, Александр Петров сообщил, что женился на Виктории Антоновой 15 сентября 2023 года. Многих эта новость удивила, ведь в то время актер встречался с коллегой Стасей Милославской.
Оказалось, что актрисе он сообщил о расставании незадолго до того, как разместил в своем блоге свадебные фото с Антоновой. В начале апреля 2025 года у супругов родился сын Федор.
Ранее Александр Петров отдохнул с сыном и женой в Москве после съемок телешоу.