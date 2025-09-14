Но все остается поверхностным и, скорее, случайным набором довольно хаотичных сюжетных ходов. Глубина и какие-то переосмысления явно не конек Бессона. Он даже не пытается сделать Ван Хельсинга в исполнении Вальца более интересным, более фактурным, использовать в большей мере возможности артиста. Именно его герой мог бы привести Дракулу к подлинному покаянию и, таким образом, революции образа. Активные заимствования из «Дракулы» Френсиса Форда Копполы с Гари Олдманом не спасают слабую драматургию (так, большую часть истории вампир просто рассказывает своей жертве — решил вот поделиться).