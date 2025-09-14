О чем фильм «Дракула»
Молодой валашский князь Влад Цепеш по прозвищу Дракула не вылезает из опочивальни, где предается любовным утехам с юной женой Элизабет. Они не могут прерваться, даже когда в двери ломится воевода с дружинниками — военные приехали сообщить чрезвычайное известие. Орды сарацинов вторглись в пределы княжества, и Владу пора бы идти воевать. Князь с трудом отрывается от прелестей Элизабет и отправляется на войну.
Испрашивая благословения у епископа, он просит об одном — молить Бога сохранить ему любимую жену. Ну, как молить — Цепеш прямо требует, ставит условие. Но Господь не любит торга. Разбив средневековых исламистов, Влад узнает, что Элизабет вот-вот окажется в плену. Он почти успевает ее спасти, но она гибнет от его же меча, сразившего последнего врага.
Безутешный князь во всем винит епископа, убивает его и объявляет личную войну Богу до тех пор, пока не вернет свою любовь. И Господь, действительно, делает его бессмертным вампиром. Благодаря целой сети агентов из числа завербованных Владом светских вампирш, Дракула в год столетия французской революции наконец находит новое воплощение Элизабет. Но на пути их воссоединения встает спецпредставитель Ватикана по борьбе с вампиризмом — отец Ван Хельсинг.
Зачем смотреть
«Дракула» снят в стиле характерного для Люка Бессона стиля необарокко — все выглядит вычурно и кричаще красочно, как в «Необычайных приключениях Адель», только мрачнее. Масштабная мешанина эпох, стилей, заимствований, много экшена, мелодрамы и вместе с тем — юмора на грани пародирования жанров. Так, мрачная вампирская драма внезапно превращается в почти болливудские пляски светского кордебалета соблазненных Дракулой, словно Казановой, красоток.
Великий вампир в исполнении Калеба Лэндри Джонса не лишен светского лоска, самоиронии, предается философским рассуждениям. И вообще, он вроде как жертва, которая стремится найти свою любовь сквозь века. Противостоящий ему Ван Хельсинг (Кристоф Вальц) — тоже человек с юмором, не дурак выпить. И воспринимает свою миссию скорее как гуманитарную — освобождает страдающих вампиризмом от их проклятия, а самого Дракулу хочет привести к покаянию и таким образом спасти.
Любопытно, что Бессон в своем фильме приблизился к интересной христианской трактовке известного сюжета. Дракула — сам виновник гибели своей жены, в непомерной гордыне начавший ставить Богу условия и запустивший этим роковую цепь трагических событий.
Почему можно не смотреть
Но все остается поверхностным и, скорее, случайным набором довольно хаотичных сюжетных ходов. Глубина и какие-то переосмысления явно не конек Бессона. Он даже не пытается сделать Ван Хельсинга в исполнении Вальца более интересным, более фактурным, использовать в большей мере возможности артиста. Именно его герой мог бы привести Дракулу к подлинному покаянию и, таким образом, революции образа. Активные заимствования из «Дракулы» Френсиса Форда Копполы с Гари Олдманом не спасают слабую драматургию (так, большую часть истории вампир просто рассказывает своей жертве — решил вот поделиться).
Что касается исполнительницы главной женской роли Зои Блю, то она, конечно, девушка симпатичная (хотя, надо отметить, такие брови в XIX веке дамы не носили). Но, к сожалению, ее героиня в обеих инкарнациях — просто красивая кукла, не имеющая собственной значимой воли.