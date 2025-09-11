Ричмонд
Бакур Бакурадзе возглавил жюри кинофестиваля «Маяк»

Фильм режиссера о Михаиле Лермонтове откроет смотр вне конкурса
Бакур Бакурадзе
Бакур БакурадзеИсточник: Legion-Media.ru

Третий фестиваль актуального российского кино «Маяк» объявил состав жюри. Фильмы основного конкурса будут судить кинооператор Эдуард Гимпель, актриса Евгения Громова, режиссер Наталья Кудряшова («Герда») и продюсер Сергей Мелькумов («Тюльпан» Сергея Дворцевого и «Дылда» Кантемира Балагова).

Председателем жюри станет режиссер и продюсер Бакур Бакурадзе («Снег в моем дворе»), лауреат «Кинотавра» за картины «Шультес» и «Охотник», обладатель премий «Ника», «Белый слон» и «Золотой орел».

Оценивать короткометражные фильмы будут продюсер Сергей Корнихин («Верность», «Эпидемия», «Я худею»), режиссер Анна Кузнецова («Каникулы») и кинооператор Екатерина Смолина («Свет», «На этой земле»).

Фестиваль актуального российского кино «Маяк» был учрежден в 2023 году Фондом Романа Абрамовича и впервые состоялся в октябре 2023 года в формате профессионального форума с программой кинопоказов и деловых мероприятий. Программным директором киносмотра стал куратор кинотеатра «Художественный» Стас Тыркин.

Кинофестиваль пройдет в Геленджике с 4 по 9 октября 2025 года. Откроет его драма Бакура Бакурадзе «Лермонтов» о последних дня поэта. Фильм покажут вне конкурса.