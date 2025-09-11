Жаров: в РФ должен появиться проект по продвижению российского кино за рубежом

«Я разговаривал с китайцами, и мне рассказали, что хороший китайский фильм начинает стоить от $20 млн. При этом маркетинговый бюджет у него начинается от $5−7 млн. Без поддержки государства я не уверен, что у нас в стране существует компания, которая готова инвестировать в продвижение на иностранных рынках такие суммы», — пояснил он.