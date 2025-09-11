«Мне кажется, сейчас вообще все дети рождаются смышленые, какие-то необычные, с мудрыми глазами. Микаэля с самого рождения Паша называет “инопланетянин”. Ему сейчас два года и четыре месяца, он хорошо говорит на русском, английском, старается немножечко на армянском тоже. <…> Еще он любит нас смешить. Если мы посмеялись над каким-то его словом, то через пять минут он его повторит. С юмором мальчишка растет», — рассказала 29-летняя актриса.