Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Прилучный — об отношениях с женой: «Мы вцепились в друг друга и кайфуем»

Актер признался, что не замечает времени рядом с супругой

Павел Прилучный рассказал об отношениях с женой Зепюр Прилучной-Брутян. 37-летний актер признался, что они очень быстро сошлись и теперь наслаждаются совместной жизнью. По словам звезды «Мажора», рядом с супругой он не замечает времени.

«У нас не было никакой притирки, мы просто вцепились друг в друга и кайфуем. Три года пролетели, как один. Единственное, сын бегает, напоминает, что прошло какое-то время», — рассказал артист в интервью журналу «Караван историй».

У пары сейчас подрастает сын Микаэль, который родился в апреле 2023 года. Звезда сериала «В клетке» признается, что их малыш очень общительный и любознательный. Прилучная-Брутян отметила, что наследник говорит на русском и английском языках, а также немного знает армянский.

Павел и Зепюр Прилучные на премьере сериала «Виноград», фото: пресс-служба
Павел и Зепюр Прилучные на премьере сериала «Виноград», фото: пресс-служба

«Мне кажется, сейчас вообще все дети рождаются смышленые, какие-то необычные, с мудрыми глазами. Микаэля с самого рождения Паша называет “инопланетянин”. Ему сейчас два года и четыре месяца, он хорошо говорит на русском, английском, старается немножечко на армянском тоже. <…> Еще он любит нас смешить. Если мы посмеялись над каким-то его словом, то через пять минут он его повторит. С юмором мальчишка растет», — рассказала 29-летняя актриса.

Она добавила, что Микаэлю интересно наблюдать за старшими братом и сестрой — 12-летним Тимофеем и девятилетней Мией.

Павел Прилучный с сыном Микаэлем, фото: соцсети
Павел Прилучный с сыном Микаэлем, фото: соцсети

Напомним, старшие дети Павла Прилучного родились в его первом браке с коллегой Агатой Муцениеце. В 2020 году звезды расстались. Спустя два года актер женился на Зепюр Брутян.

В августе 2025-го Муцениеце вышла замуж за музыканта Петра Дрангу. У пары в скором времени должна родиться дочь.

Ранее Павел Прилучный рассказал о тяжелых временах. 