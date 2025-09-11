Павел Прилучный рассказал об отношениях с женой Зепюр Прилучной-Брутян. 37-летний актер признался, что они очень быстро сошлись и теперь наслаждаются совместной жизнью. По словам звезды «Мажора», рядом с супругой он не замечает времени.
«У нас не было никакой притирки, мы просто вцепились друг в друга и кайфуем. Три года пролетели, как один. Единственное, сын бегает, напоминает, что прошло какое-то время», — рассказал артист в интервью журналу «Караван историй».
У пары сейчас подрастает сын Микаэль, который родился в апреле 2023 года. Звезда сериала «В клетке» признается, что их малыш очень общительный и любознательный. Прилучная-Брутян отметила, что наследник говорит на русском и английском языках, а также немного знает армянский.
«Мне кажется, сейчас вообще все дети рождаются смышленые, какие-то необычные, с мудрыми глазами. Микаэля с самого рождения Паша называет “инопланетянин”. Ему сейчас два года и четыре месяца, он хорошо говорит на русском, английском, старается немножечко на армянском тоже. <…> Еще он любит нас смешить. Если мы посмеялись над каким-то его словом, то через пять минут он его повторит. С юмором мальчишка растет», — рассказала 29-летняя актриса.
Она добавила, что Микаэлю интересно наблюдать за старшими братом и сестрой — 12-летним Тимофеем и девятилетней Мией.
Напомним, старшие дети Павла Прилучного родились в его первом браке с коллегой Агатой Муцениеце. В 2020 году звезды расстались. Спустя два года актер женился на Зепюр Брутян.
В августе 2025-го Муцениеце вышла замуж за музыканта Петра Дрангу. У пары в скором времени должна родиться дочь.
