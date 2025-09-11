Ричмонд
Прощание с актрисой Театра Вахтангова Агнессой Петерсон состоится 15 сентября

Артистка умерла 10 сентября в возрасте 89 лет
Агнесса Петерсон на сцене театра им. Вахтангова
Агнесса Петерсон на сцене театра им. ВахтанговаИсточник: Legion-Media.ru

Прощание с советской и российской актрисой Агнессой Петерсон, ушедшей из жизни накануне, состоится в понедельник, 15 сентября, в Москве. Об этом сообщил Театр имени Евгения Вахтангова, где работала артистка.

Церемония будет проходить в Большом фойе театра с 12:00 до 13:00 по московскому времени, отметили в учреждении.

Знаменитость умерла в возрасте 89 лет, на следующий день после своего дня рождения. Долгое время она болела.

Артистка играла в таких спектаклях, как, например, «Дамы и гусары», «Идиот» и «Ричард III», а также снималась в кино: «Подводные рифы», «Жили-были старик со старухой», «Драма на охоте» и других фильмах.