Панкин: «кинодипломатия РФ» нацелена доносить правду о стране в мире фейков

«К сожалению, очень много фейков, созданных с помощью искусственного интеллекта и просто распространяемых про культуру, историю, про людей, про национальный характер страны. Многое воспринимается неправильно, искаженно, — сказал он в ходе сессии “Общее культурное пространство: возможно ли оно сегодня” на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. — Поэтому роль нашей дипломатии — доносить то, что, как мы считаем, и другие про нас считают, является правдой».