Панкин: «кинодипломатия РФ» нацелена доносить правду о стране в мире фейков

Заместитель министра иностранных дел России отметил, что кинематограф уже стал следующей ступенью «после масс-медиа воздействия на индивидуумов»
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр ПанкинИсточник: Legion-Media.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Целями «кинодипломатии России» являются борьба с искаженной информацией о стране и донесение правды о ней в мире фейков. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

Он отметил, что кинематограф уже стал следующей ступенью «после масс-медиа воздействия на индивидуумов».

«К сожалению, очень много фейков, созданных с помощью искусственного интеллекта и просто распространяемых про культуру, историю, про людей, про национальный характер страны. Многое воспринимается неправильно, искаженно, — сказал он в ходе сессии “Общее культурное пространство: возможно ли оно сегодня” на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. — Поэтому роль нашей дипломатии — доносить то, что, как мы считаем, и другие про нас считают, является правдой».

Замглавы МИД РФ также обратил внимание, что «настоящее кино — это про чувства и искусство». «Оно заставляет размышлять, глубоко переживать, оно формирует нашу личность, наше отношение к самим себе и обществу», — заключил Панкин.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Основные мероприятия состоятся 11—13 сентября, но деловая программа открылась 10 сентября дискуссиями о семейных ценностях и патриотическом воспитании. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. Его тема в этом году — «Возвращение к культуре — новые возможности».

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы, вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.