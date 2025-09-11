Ричмонд
Евгений Миронов предложил включить работы Тарковского в список Минпросвещения

Народный артист России отметил, неосторожным выбором фильма можно травмировать ребенка на всю жизнь
Евгений Миронов
Евгений МироновИсточник: Алексей Молчановский

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Кинолента «Иваново детство» и другие работы народного артиста РСФСР режиссера Андрея Тарковского могли бы пополнить список фильмов, рекомендованных Министерством просвещения для школьной программы. Таким мнением в интервью ТАСС в рамках Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур поделился народный артист РФ Евгений Миронов.

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября 2025 года сразу на нескольких площадках города. Его тема — «Возвращение к культуре — новые возможности».

«Не так давно вместе с сыном я смотрел “Иваново детство” Андрея Тарковского. На пятой минуте он мне сказал: “Пап, давай лучше “Шрэк 2””. Я говорю: “Нет, сын, нет”. В итоге досмотрели до конца, у Пети (сын Евгения Миронова — прим. ТАСС) появились вопросы — довольно занимательные, — и мне было очень интересно их с ним обсудить. Так что я бы абсолютно точно включил фильмы этого режиссера в перечень, конечно же», — сказал Миронов.

Собеседник агентства отметил при этом, что подобные рекомендации должен давать специалист: неосторожным выбором фильма можно травмировать ребенка на всю жизнь — так, что у него появится отторжение от кинематографа в целом. «Я специалистом не являюсь, а образование — вещь очень тонкая», — заключил артист.

О перечне

Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился до 30 августа сформировать перечень из 100 лучших российских и советских фильмов для показа в общеобразовательных организациях. В марте 2025 года Минпросвещения РФ подготовило список «золотой коллекции» фильмов для семейного просмотра. Картины разделены по возрастам. В перечень включены как современные фильмы — «Легенда № 17», «28 панфиловцев», так и советская классика. Перечень будет дорабатываться с учителями и общественностью, чтобы он стал по-настоящему актуальным для молодежи.

О форуме

Гостями и участниками XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур станут деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую — «Художественное образование».

Форум проводится с 2012 года. Неоднократно в нем принимал участие и президент РФ Владимир Путин. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы, вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.