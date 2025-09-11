Евгений Миронов предложил включить работы Тарковского в список Минпросвещения

«Не так давно вместе с сыном я смотрел “Иваново детство” Андрея Тарковского. На пятой минуте он мне сказал: “Пап, давай лучше “Шрэк 2””. Я говорю: “Нет, сын, нет”. В итоге досмотрели до конца, у Пети (сын Евгения Миронова — прим. ТАСС) появились вопросы — довольно занимательные, — и мне было очень интересно их с ним обсудить. Так что я бы абсолютно точно включил фильмы этого режиссера в перечень, конечно же», — сказал Миронов.