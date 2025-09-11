Ричмонд
Элизабет Херли вышла в свет в полупрозрачном платье с декольте и разрезом

Актриса вышла в свет в откровенном наряде

Голливудская актриса Элизабет Херли вышла в свет в полупрозрачном платье с декольте и разрезом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Элизабет Херли
Элизабет ХерлиИсточник: Legion-Media.ru

60-летняя знаменитость стала гостьей National Television Awards 10 сентября. Актриса появилась на мероприятии с возлюбленным, певцом Билли Рэем Сайрусом. Артистка предстала перед фотографами в серебристом полупрозрачном платье с глубоким декольте и разрезом до бедра. Знаменитость добавила к образу босоножки на каблуках и серьги-кольца. Ей сделали укладку и вечерний макияж.

21 апреля звезда рассекретила роман с отцом певицы Майли Сайрус, Билли Рэйем. Артистка опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Позже стало известно, что звезды могут пожениться.

«Ей почти 60, и в глубине души она хочет разделить свою жизнь с кем-то и остепениться. Все говорят, что он может быть тем самым единственным, так что не удивляйтесь, если она снова выйдет замуж», — заявил собеседник издания The Sun.

Инсайдер рассказал, что артистов связывает много общего, в том числе хобби. По словам источника, певец своей энергетикой напоминает актрисе ее бывшего возлюбленного Шейна Уорна.

Ранее Элизабет Херли показала фигуру в бикини.