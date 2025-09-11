Ричмонд
Максимова, Воробьев, Месхи: звезды на премьере сериала «Лихие»

Российские знаменитости посмотрели первые серии продолжения криминальной саги

В столичном кинотеатре «Художественный» состоялся премьерный показ второго сезона криминальной драмы Юрия Быкова «Лихие». Вместе с режиссером сериал представили исполнители главных ролей: Елена Николаева, Гела Месхи, Полина Максимова, Артем Быстров, Егор Кенжаметов, Анна Котова, Иван Добронравов и другие.

Полина Максимова на премьере сериала «Лихие», фото: пресс-служба
Полина Максимова на премьере сериала «Лихие», фото: пресс-служба
Иван Добронравов на премьере сериала «Лихие», фото: пресс-служба
Иван Добронравов на премьере сериала «Лихие», фото: пресс-служба
Иван Добронравов, Паулина Андреева и Дмитрий Чеботарев
Иван Добронравов, Паулина Андреева и Дмитрий ЧеботаревИсточник: Пресс-служба
Елена Николаева на премьере сериала «Лихие», фото: пресс-служба
Елена Николаева на премьере сериала «Лихие», фото: пресс-служба
Даниил Воробьев
Даниил ВоробьевИсточник: Пресс-служба
Гела Месхи
Гела МесхиИсточник: Пресс-служба

По словам создателей сериала, в новых эпизодах зрителей ждет захватывающая драма и сильные женские линии, но при этом сама история будет максимально насыщена экшеном. Во второй главе появится и сам режиссер, который сыграет роль бандита по кличке Арнольд.

Артем Быстров на премьере сериала «Лихие», фото: пресс-служба
Артем Быстров на премьере сериала «Лихие», фото: пресс-служба
Анна Котова на премьере сериала «Лихие», фото: пресс-служба
Анна Котова на премьере сериала «Лихие», фото: пресс-служба
Паулина Андреева, фото: пресс-служба
Паулина Андреева, фото: пресс-служба

В продолжении сериала Павел и Женя впервые в жизни отправляются в «командировку» в Москву. Юра прихватил их с собой, чтобы подстраховать Джема, которого вызвал на ковер московский вор Тунгус. Поездка в столицу оборачивается для киллеров главным испытанием на профессионализм.

Первая серия продолжения «Лихих» уже доступна в онлайн-кинотеатрах Okko и Start.