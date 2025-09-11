В столичном кинотеатре «Художественный» состоялся премьерный показ второго сезона криминальной драмы Юрия Быкова «Лихие». Вместе с режиссером сериал представили исполнители главных ролей: Елена Николаева, Гела Месхи, Полина Максимова, Артем Быстров, Егор Кенжаметов, Анна Котова, Иван Добронравов и другие.
Гостями вечера также стали: Паулина Андреева, Даниил Воробьев, Дмитрий Чеботарев, Вильма Кутавичюте, Петр Буслов, Мила Ершова и Святослав Рогожан, Наталья Земцова, Олег Гаас, Елена Ханга, Мария Кошина, Алексей Онежен и другие.
По словам создателей сериала, в новых эпизодах зрителей ждет захватывающая драма и сильные женские линии, но при этом сама история будет максимально насыщена экшеном. Во второй главе появится и сам режиссер, который сыграет роль бандита по кличке Арнольд.
В продолжении сериала Павел и Женя впервые в жизни отправляются в «командировку» в Москву. Юра прихватил их с собой, чтобы подстраховать Джема, которого вызвал на ковер московский вор Тунгус. Поездка в столицу оборачивается для киллеров главным испытанием на профессионализм.
Первая серия продолжения «Лихих» уже доступна в онлайн-кинотеатрах Okko и Start.