Во вторник вечером Ченнинг Татум появился на голливудской премьере аниме «Истребитель демонов: Бесконечный замок», в котором актер озвучил одного из персонажей. На красную дорожку он вышел в компании своей 12-летней дочери Эверли, которую он воспитывает вместе с бывшей женой Дженной Деван, звездой танцевальной драмы «Шаг вперед».
Актер был одет в свободный темно-синий костюм и белую футболку. Девочка выбрала для светского мероприятия нежно-голубое платье-бандо, украшенное рюшами. Она распустила волосы и уложила их локонами.
Позируя перед фотографами, Татум со смехом заметил, что «заработал несколько очков “крутого отца”, озвучив персонажа Кейдзо в фильме», имея в виду то, что его дочь является большой поклонницей данного аниме.
