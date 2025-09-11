Ричмонд
Ченнинг Татум впервые вышел на публику с 12-летней дочерью от звезды «Шаг вперед»

Актер с наследницей появился на премьере в Голливуде
Ченнинг Татум с дочерью Эверли
Ченнинг Татум с дочерью ЭверлиИсточник: Legion-Media.ru

Во вторник вечером Ченнинг Татум появился на голливудской премьере аниме «Истребитель демонов: Бесконечный замок», в котором актер озвучил одного из персонажей. На красную дорожку он вышел в компании своей 12-летней дочери Эверли, которую он воспитывает вместе с бывшей женой Дженной Деван, звездой танцевальной драмы «Шаг вперед».

Актер был одет в свободный темно-синий костюм и белую футболку. Девочка выбрала для светского мероприятия нежно-голубое платье-бандо, украшенное рюшами. Она распустила волосы и уложила их локонами.

Ченнинг Татум с дочерью Эверли
Ченнинг Татум с дочерью ЭверлиИсточник: Legion-Media.ru

Позируя перед фотографами, Татум со смехом заметил, что «заработал несколько очков “крутого отца”, озвучив персонажа Кейдзо в фильме», имея в виду то, что его дочь является большой поклонницей данного аниме.

Ранее Ченнинг Татум рассказал об одной из самых больших ошибок в карьере.