Во вторник вечером Ченнинг Татум появился на голливудской премьере аниме «Истребитель демонов: Бесконечный замок», в котором актер озвучил одного из персонажей. На красную дорожку он вышел в компании своей 12-летней дочери Эверли, которую он воспитывает вместе с бывшей женой Дженной Деван, звездой танцевальной драмы «Шаг вперед».