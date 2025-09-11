Алла Пугачева в интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) рассказала, что настоящая Примадонна для нее — Людмила Гурченко.
Певица вспомнила, как радовалась, когда Гурченко дала согласие на съемки в ее клипе на песню «Примадонна»: «Как я рада, что Федя (Федор Бондарчук. — Прим. ред.) все-таки упросил ее сниматься».
«Для меня она — Примадонна, — сказала Пугачева. — Она всю жизнь вела себя как Примадонна. Она жила как Примадонна».
На вопрос «а что это значит?» Пугачева ответила так: «Я — главное в твоей жизни. Я — главное во всем актерском мире. Пусть меня не признают, но я — первая. И последняя. Хотя бы для себя».
«Вот, что такое Примадонна. Поэтому это не я, — со смехом добавила певица. Я — женщина, которая поет».
Также Пугачева ответила на вопрос о дружбе с Гурченко.
«Мы не то чтобы дружили. Это не дружба, нет. Я настолько уважаю людей, которые старше меня, которые больше сделали, больше пережили. Какая дружба? Просто мы любили ходить в одинаковые ресторанчики», — призналась артистка.