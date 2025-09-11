Звезда «Форсажа» показала фигуру в ярком бикини

Актриса неоднократно говорила в интервью, что не представляет свою жизнь без спорта. Во время беременности она не прекращала заниматься, и это позволило звезде быстрее вернуться в форму после родов. Патаки считает, что нет предела совершенству, поэтому продолжает работать над своей фигурой, которую поклонники знаменитости считают идеальной. По словам актрисы, когда у нее не хватает мотивации, она смотрит на мужа и вдохновляется его успехами.