Звезда «Форсажа» показала фигуру в ярком бикини

Звезда серии фильмов «Форсаж» Эльза Патаки показала фигуру в ярком красном бикини. Актриса позировала на берегу океана и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она рассказала, что отдыхала с семьей на Фиджи.
«Жизнь прекрасна! Фиджи, солнце, серфинг, волны, семья, друзья и праздники», — отметила артистка.
Знаменитость воспитывает троих детей от коллеги Криса Хемсворта, известного по роли Тора в кинематографической вселенной Marvel. Влюбленные поженились в 2010 году, а в 2011-м у них появилась дочь, которую они назвали Индия Роуз. В 2014 году Патаки родила сыновей-близнецов, мальчикам дали имена Тристан и Саша. Супруги недавно перестали скрывать лица детей и выходить с ними в свет.
Актриса неоднократно говорила в интервью, что не представляет свою жизнь без спорта. Во время беременности она не прекращала заниматься, и это позволило звезде быстрее вернуться в форму после родов. Патаки считает, что нет предела совершенству, поэтому продолжает работать над своей фигурой, которую поклонники знаменитости считают идеальной. По словам актрисы, когда у нее не хватает мотивации, она смотрит на мужа и вдохновляется его успехами.
Ранее Крис Хемсворт показал своих повзрослевших сыновей-близнецов.