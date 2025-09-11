Ричмонд
Звезда «Форсажа» показала фигуру в ярком бикини

Актриса Эльза Патаки снялась в бикини

Звезда серии фильмов «Форсаж» Эльза Патаки показала фигуру в ярком красном бикини. Актриса позировала на берегу океана и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Она рассказала, что отдыхала с семьей на Фиджи.

Эльза Патаки / фото: соцсети
«Жизнь прекрасна! Фиджи, солнце, серфинг, волны, семья, друзья и праздники», — отметила артистка.

Знаменитость воспитывает троих детей от коллеги Криса Хемсворта, известного по роли Тора в кинематографической вселенной Marvel. Влюбленные поженились в 2010 году, а в 2011-м у них появилась дочь, которую они назвали Индия Роуз. В 2014 году Патаки родила сыновей-близнецов, мальчикам дали имена Тристан и Саша. Супруги недавно перестали скрывать лица детей и выходить с ними в свет.

Актриса неоднократно говорила в интервью, что не представляет свою жизнь без спорта. Во время беременности она не прекращала заниматься, и это позволило звезде быстрее вернуться в форму после родов. Патаки считает, что нет предела совершенству, поэтому продолжает работать над своей фигурой, которую поклонники знаменитости считают идеальной. По словам актрисы, когда у нее не хватает мотивации, она смотрит на мужа и вдохновляется его успехами.