Жена Брюса Уиллиса хотела развестись с ним незадолго до диагноза

Эмма Хеминг откровенно рассказала, как изменения личности, связанные с заболеванием, повлияли на отношения в браке
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг

Супруга Брюса Уиллиса Эмма Хеминг в откровенном интервью изданию Vanity Fair рассказала, что планировала развестись с актером незадолго до того, как ему поставили страшный диагноз «лобно-височная деменция».

Хеминг замечала изменения в муже, который стал «не тем человеком, за которого она вышла замуж». Эмма думала, что их отношения подошли к концу, а чувства угасли. Она подумывала о том, чтобы подать на развод.

«Мне казалось, что мой брак рушится», — говорит Хеминг в интервью.

Все изменилось в ноябре 2022 года, когда врач сообщил Уиллису неутешительный диагноз. Эмма поняла, что изменения в ее муже связаны с болезнью, а не с отношением к ней. Она вспоминает, как врач не смог ей рассказать, что ждет Уиллиса дальше. Он не дал никаких советов о том, как можно позаботиться о муже в его состоянии. Все, что он сообщил, это то, что лекарства не было и нет.

«Как нам это сделать? — вспоминает свои мысли в то время Эмма. — Как нам защитить Брюса? Как нам защитить нашу семью? Как мне защитить наших девочек? Это было худшее из худшего. Это было действительно ужасное время. Я не знала, что можно просить о помощи. Так много вины, когда думаешь: “Нет, я должна. Это мой долг. Я должна”».

Брюс Уиллис с семьей (фото: соцсети)
Брюс Уиллис с семьей (фото: соцсети)

По мере того, как Хеминг становилось все сложнее разговаривать с мужем, она решила использовать свой голос, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме лобно-височной деменции.

В настоящее время Эмма Хеминг воспитывает двух дочерей от Уиллиса: 13-летнюю Мейбл и 11-летнюю Эвелин. Она ежедневно заботится об актере, обеспечивая его комфорт и безопасность. Хеминг также выпустила книгу «Неожиданное путешествие: как найти силу, надежду и себя на пути заботы», в которой рассказывает о своем опыте ухода за больным лобно-височной деменцией.