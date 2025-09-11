Ричмонд
Стало известно, почему Брэдли Купер откладывает предложение Джиджи Хадид

Radar Online: актер Брэдли Купер не сделал предложение Хадид из-за страха перед браком
Джиджи Хадид впервые выложила фото поцелуя с Брэдли Купером после слухов о помолвке

Голливудский актер Брэдли Купер откладывает предложение руки и сердца своей возлюбленной, модели Джиджи Хадид. Об этом сообщает издание Radar Online со ссылкой на инсайдера.

Источник из окружения пары рассказал, что артист отложил идею жениться на возлюбленной, поскольку «боится» брака. Несмотря на то, что влюбленные состоят в отношениях более двух лет, актера пугает мысль о долгосрочных обязательствах. По словам собеседника таблоида, артист идеализирует брак своих родителей, поэтому «ему трудно решиться на этот шаг».

При этом мать Джиджи Хадид Иоланда настаивает на свадьбе дочери с артистом.

«Иоланда видит, как сильно Джиджи обожает Брэдли, и она хочет видеть свою девочку счастливой и в безопасности — и как можно скорее», — поделился источник.

В конце апреля звезд засняли, когда те направлялись на празднование дня рождения супермодели в отеле Le Chalet в Нью-Йорке. Звезда подиумов появилась на публике с кольцом на безымянном пальце, после чего в сети заподозрили, что актер сделал ей предложение руки и сердца. Однако ни пара, ни инсайдеры не подтвердили слухи.

Ранее сообщалось, что Джиджи Хадид сблизилась с дочерью Брэдли Купера.