Умерла актриса из «Гремлинов» Полли Холлидей

Актриса Полли Холлидей ушла из жизни на 89-м году
Полли Холлидей
Полли ХоллидейИсточник: Legion-Media.ru

Американская актриса Полли Холлидей скончалась в возрасте 88 лет. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на ее агента Денниса Аспленда.

По словам агента, актрисы не стало во вторник, 9 сентября. Она умерла у себя дома в Нью-Йорке.

Знаменитость родилась 2 июля 1937 года в городе Джаспер, штат Алабама. Наибольшую известность ей принесла роль нахальной официантки Флоренс Джин «Фло» Каслберри в комедийном телесериале «Элис». За эту работу актриса получила две премии «Золотой глобус» в категории «лучшая женская роль второго плана». Кроме того, в 1980 году телеканал CBS дал ей собственный короткий спин-офф под названием «Фло».

Помимо этого, Холлидей известна по ролям в фильмах «Вся президентская рать», «Луна над Парадором», «Миссис Даутфайр», «Ловушка для родителей» и «Гремлины». Также актриса выступала на Бродвее. Она была номинирована на премию «Тони» за лучшую женскую роль второго плана в пьесе «Кошка на раскаленной крыше».