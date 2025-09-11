Умерла актриса из «Гремлинов» Полли Холлидей

Знаменитость родилась 2 июля 1937 года в городе Джаспер, штат Алабама. Наибольшую известность ей принесла роль нахальной официантки Флоренс Джин «Фло» Каслберри в комедийном телесериале «Элис». За эту работу актриса получила две премии «Золотой глобус» в категории «лучшая женская роль второго плана». Кроме того, в 1980 году телеканал CBS дал ей собственный короткий спин-офф под названием «Фло».