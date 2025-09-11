Ричмонд
Дмитриенко рассказал, что для него неприемлемо в отношениях с Анной Пересильд

Певец рассказал, какие поступки девушки смогут его разозлить
Ваня Дмитриенко на гала-ужине «Премии Муз-ТВ», фото: пресс-служба
Ваня Дмитриенко на гала-ужине «Премии Муз-ТВ», фото: пресс-служба

Ваня Дмитриенко решил рассказать, что его может разозлить в отношении с девушкой. Он ответил на вопросы: «Насколько сильно я разозлюсь, если моя девушка сделает это с другим парнем» по шкале от 1 до 10. Многие решили, что таким образом 19-летний певец высказался об отношениях с Анной Пересильд.

В первую очередь для музыканта неприемлемо, если его возлюбленная окажется в кровати с другим парнем или будет с ним целоваться. Также артист против того, чтобы девушка переписывалась каждый день со своим другом, при этом скрывала бы от него это общение.

Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд
Ваня Дмитриенко и Анна ПересильдИсточник: Legion-Media.ru

Также молодой человек не поддержал идею ужина семьями и высказался против того, чтобы пара носила вещи друг друга. Зато Дмитриенко не видит ничего плохого, если девушка будет делиться своей геолокацией с другом или снимать ролики для соцсетей с другими парнями.

Пересильд оценила его высказывания. 16-летняя актриса отметила, что он поделился полезным контентом.

«Иван, ну это топовый контент, а главное — полезный», — написала звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Дмитриенко остался доволен тем, что возлюбленная оценила его рассуждения. «Я рад, что вы называете его полезным, Анна», — ответил ей певец.

Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко, фото: кадр из видео
Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко, фото: кадр из видео

Напомним, Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко перестали скрывать свои отношения в конце мая 2025 года. Они вместе приходят на светские мероприятия, но пока отказываются комментировать свой роман.

Ранее Ваня Дмитриенко восхитился новыми снимками Анны Пересильд. 