Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Богомолов: ИИ лишает творчество главных человеческих особенностей

По мнению режиссера, искусственный интеллект пока не настолько совершенен, чтобы заменить человека
Константин Богомолов
Константин Богомолов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Искусственный интеллект лишен главной особенности человека — совершать ошибки, именно это делает творчество живым и настоящим. Таким мнением поделился режиссер Константин Богомолов.

«Ошибка создала мир. Человек не идеален. Но вне идеальности есть его идеальность. Поэтому технология, которая стремится к идеальности, и никогда не сможет сымитировать ошибку, но всегда будет пытаться нас лишить чувства ошибки и чувства живого. И в этом я вижу большую опасность. С этим надо работать очень серьезно и осознанно, мне кажется», — сказал Богомолов в ходе сессии «Новые технологии в культуре и искусстве — благо или вред, преимущество или риск» в рамках Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

По его мнению, ИИ пока не настолько совершенен, чтобы заменить человека в творческом процессе.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году — «Возвращение к культуре — новые возможности». Гостями и участниками форума станут деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую — «Художественное образование».

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы, вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.