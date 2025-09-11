Джастину Бальдони предъявлены новые обвинения в домогательствах

Согласно судебным документам, полученным изданием Page Six, человек, имя которого не разглашается, в понедельник подал иск, в котором утверждается, что у него были «неоднократные негативные взаимодействия с мистером Бальдони и его сообщниками, в том числе звучали словесные оскорбления со стороны мистера Бальдони».