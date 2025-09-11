Ричмонд
Джастину Бальдони предъявлены новые обвинения в домогательствах

Сообщается, что Бальдони не допускали на съемочную площадку на протяжении большей части съемок из-за его поведения
Джастин Бальдони
Джастин БальдониИсточник: Legion-Media.ru

Джастин Бальдони столкнулся с новыми обвинениями в домогательствах на фоне судебной тяжбы с Блейк Лайвли из-за его токсичного поведения на съемочной площадке фильма «Все закончится на нас».

Согласно судебным документам, полученным изданием Page Six, человек, имя которого не разглашается, в понедельник подал иск, в котором утверждается, что у него были «неоднократные негативные взаимодействия с мистером Бальдони и его сообщниками, в том числе звучали словесные оскорбления со стороны мистера Бальдони».

Истец заявил, что 41-летнего Джастина «не допускали на съемочную площадку на протяжении большей части съемок из-за его поведения» и что продюсеры попросили режиссера «не участвовать в маркетинговых и PR-кампаниях».

Источник рассказал изданию TMZ, что обвинитель, скорее всего, даст показания в поддержку Лайвли в деле о сексуальных домогательствах, которое должно начаться в марте 2026 года в Нью-Йорке.