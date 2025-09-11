Оксана Акиньшина вновь показала совместное фото с Данилой Козловским. Снимок был сделан поздно вечером. Рядом с актерами также позировал режиссер Марюс Вайсберг.
Возможно, 38-летняя Акиньшина и 40-летний Козловский снимаются в новом проекте режиссера. Однако пока они ничего об этом не говорят.
Напомним, Оксана Акиньшина и Данила Козловский стали встречаться в 2020 году. Они сблизились на съемках фильма «Чернобыль».
В том же году Козловский впервые стал отцом — Ольга Зуева родила от него дочь Оду-Валентину. Однако вскоре актер расстался с возлюбленной. У Акиньшиной трое детей: 16-летний сын Филипп от первого мужа Дмитрия Литвинова, а также 12-летний сын Константин и восьмилетняя дочь Эмма от второго супруга Арчила Геловани.
С кинопродюсером актриса рассталась в 2018 году. Роман с Козловским она скрывала и никак не комментировала. За пять лет отношений пара всего несколько раз появлялась на светских мероприятиях.