Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Оксана Акиньшина показала новое милое фото с Данилой Козловским

На кадре с актерами также был запечатлен режиссер Марюс Вайсберг
Данила Козловский, Оксана Акиньшина и Марюс Вайсберг, фото: соцсети
Данила Козловский, Оксана Акиньшина и Марюс Вайсберг, фото: соцсети

Оксана Акиньшина вновь показала совместное фото с Данилой Козловским. Снимок был сделан поздно вечером. Рядом с актерами также позировал режиссер Марюс Вайсберг.

Возможно, 38-летняя Акиньшина и 40-летний Козловский снимаются в новом проекте режиссера. Однако пока они ничего об этом не говорят.

Накануне звезда сериала «Контейнер» впервые показала общее фото с возлюбленным. Актеры позировали на фоне морского пейзажа. Таким образом актриса официально подтвердила отношения с коллегой.

Данила Козловский и Оксана Акиньшина, фото
Данила Козловский и Оксана Акиньшина, фото

Напомним, Оксана Акиньшина и Данила Козловский стали встречаться в 2020 году. Они сблизились на съемках фильма «Чернобыль».

В том же году Козловский впервые стал отцом — Ольга Зуева родила от него дочь Оду-Валентину. Однако вскоре актер расстался с возлюбленной. У Акиньшиной трое детей: 16-летний сын Филипп от первого мужа Дмитрия Литвинова, а также 12-летний сын Константин и восьмилетняя дочь Эмма от второго супруга Арчила Геловани.

С кинопродюсером актриса рассталась в 2018 году. Роман с Козловским она скрывала и никак не комментировала. За пять лет отношений пара всего несколько раз появлялась на светских мероприятиях.