Нина Добрев откровенно рассказала про работу над сериалом «Дневники вампира» в книге редактора Entertainment Weekly Саманты Хайфил. В течение шести сезонов актриса играла главную женскую роль Елены Гилберт, а потом покинула проект.
Выяснилось, что гонорар исполнительницы был ниже, чем у ее партнеров по съемкам, Пола Уэсли и Йена Сомерхолдера. Коллеги-мужчины перевоплощались только в одного персонажа, но получали за это больше денег. Добрев играла не только основную героиню, но и ее двойников, зарабатывая при этом меньше, — сообщает New York Post.
«Мне пришлось проводить на съемочной площадке вдвое больше времени, мне пришлось запоминать вдвое больше реплик, — рассказала Добрев. — Я хотела играть Кэтрин (один из двойников. — Прим. ред.), но и хотела, чтобы мне за это платили справедливо, я хотела быть на равных с парнями».
Однако студия отказалась повышать актрисе гонорар и, по словам Добрев, потребовала от сценаристов перестать включать в сюжет линию Кэтрин.
36-летняя звезда рассказала, что ей дали понять: студия не даст ей возможности сравняться по зарплате с актерами-мужчинами.
«Это было самым обидным, потому что казалось, что я действительно много работаю. Мы снимали иногда по восемнадцать часов в сутки, а иногда и по ночам, и я вкладывала в это все свое сердце и душу, кровь, пот и слезы», — призналась актриса.
Нина Добрев ушла из «Дневников вампира» в конце шестого сезона. Вернулась — единственный раз — в финальном восьмом сезоне. Возвращение актрисы в сериал вновь сопровождалось проблемами с гонораром. Исполнительница сообщила, что ей предлагали сумму в пять раз меньше той, которую она получала в конце шестого сезона.
«Для меня было очень важно, чтобы я, как женщина, получила достойную оплату и была на равных с коллегами-мужчинами. Мне пришлось занять твердую позицию и сказать, что, если этого не произойдет, я не смогу вернуться. И дело было не в деньгах — они мне были безразличны, — дело было в принципе», — прокомментировала Добрев.
«Дневники вампира» — популярный мистический сериал, который выходил на канале The CW с 2009 по 2017 год.