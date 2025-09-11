Актриса Антонова ответила на критику своих «неприличных» фото в купальнике

Звезда российского фильма «Красотка» Наталия Антонова заявила, что ее раскритиковали за «неприличные» фото в купальнике. Актриса решила публично ответить на это в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), где и выложила кадры со съемки на доске для сап-серфинга. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Знаменитость позировала на ней с веслом.
«Цели увести дяденек из семей у меня нет. Я замужем. Можете не беспокоиться. То, что вы называете неприличным, специально для вас закрыто спортивным инвентарем. А то, что вы пока не накачали такие офигенские мышцы на ногах, как у меня, то не печальтесь, все поправимо. 50 приседаний в день, и у вас будут такие фото», — высказалась она.
Антонова с 2005 года замужем за врачом-гинекологом Николаем Семеновым. Для знаменитости этот брак стал вторым. Первым супругом Антоновой был ее коллега Александр Вершинин. В 1997 году у них родился сын Артем, а в 2001 году пара развелась.
От Семенова у артистки двое детей: 19-летний Никита и 18-летний Максим.
Звезда признавалась в личном блоге, что в третью беременность «жрала за двоих» и в итоге набрала 30 килограммов. В тот момент артистка не надеялась вернуть прежнюю форму и вновь сниматься в кино, но супруг буквально заставил ее похудеть. Семенов убедил жену взять себя в руки. Звезда отмечала, что сначала слова мужа показались ей очень обидными, и она плакала, но позже благодарила его за приводящий в чувства «пинок».
Ранее Наталия Антонова опубликовала фото с мужем.