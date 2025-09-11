«Ангелу» Victoria's Secret сделали предложение после 10 лет отношений

«Ангелу» Victoria’s Secret, модели Эльзе Хоск сделали предложение после 10 лет отношений. Об этом она сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Том Дейли сделал ей предложение руки и сердца кольцом с крупным бриллиантом от Tiffany & Co.
«Я сказала “да”! В окружении полевых цветов, в нашей новой квартире и в городе, где мы познакомились», — написала Хоск.
В комментариях ее уже успели поздравить Ким Кардашьян и Лили Коллинз.
С 2015 года знаменитость состоит в отношениях с британским бизнесменом Томом Дейли. В феврале 2021 года у пары родилась дочь, которую они назвали Тууликки Джоан Дейли.
Звезда регулярно принимает участие в фотосессиях и появляется на красных ковровых дорожках. Летом прошлого года Эльза Хоск объявила о запуске собственного бренда одежды Helsa Studio. Вдохновением для названия бренда модели послужило слово hälsa, которое переводится со шведского как «здоровье». Модель не раз поддерживала и российские бренды. Недавно она снялась с сумкой 12Storeez.
Ранее Эльза Хоск снялась в кардигане без нижнего белья.