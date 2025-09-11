Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Ангелу» Victoria's Secret сделали предложение после 10 лет отношений

Модель Эльза Хоск сообщила о помолвке с возлюбленным

«Ангелу» Victoria’s Secret, модели Эльзе Хоск сделали предложение после 10 лет отношений. Об этом она сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Эльза Хоск с женихом / фото: соцсети
Эльза Хоск с женихом / фото: соцсети

Том Дейли сделал ей предложение руки и сердца кольцом с крупным бриллиантом от Tiffany & Co.

«Я сказала “да”! В окружении полевых цветов, в нашей новой квартире и в городе, где мы познакомились», — написала Хоск.

В комментариях ее уже успели поздравить Ким Кардашьян и Лили Коллинз.

С 2015 года знаменитость состоит в отношениях с британским бизнесменом Томом Дейли. В феврале 2021 года у пары родилась дочь, которую они назвали Тууликки Джоан Дейли.

Звезда регулярно принимает участие в фотосессиях и появляется на красных ковровых дорожках. Летом прошлого года Эльза Хоск объявила о запуске собственного бренда одежды Helsa Studio. Вдохновением для названия бренда модели послужило слово hälsa, которое переводится со шведского как «здоровье». Модель не раз поддерживала и российские бренды. Недавно она снялась с сумкой 12Storeez.

Ранее Эльза Хоск снялась в кардигане без нижнего белья.