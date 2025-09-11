Ричмонд
Жена Александра Петрова показала редкое фото поцелуя с ним: «Люблю бесконечно»

Жена Александра Петрова Виктория Антонова показала редкое фото поцелуя с ним. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Самые счастливые два года в моей жизни. Благодарю Бога и судьбу за нашу с тобой встречу. Мой муж, ты фантастический! Самый удивительный, интересный, обаятельный, харизматичный, нежный, заботливый, добрый, красивый, мудрый, талантливый, трепетный, слышащий и слушающий. Ты волшебный! Могу бесконечно перечислять положительные синонимы, описывающие тебя, и даже их не хватит. <…> Пусть так будет всю жизнь», — написала Антонова.

10 сентября актер и его жена отпраздновали два года совместной жизни. В начале апреля 2025 года у супругов родился сын Федор.