44-летняя Джессика Альба снялась в облегающем платье: «Ангел»

Актриса Джессика Альба снялась в облегающем платье с открытыми рукавами. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
44-летняя знаменитость показала фигуру в облегающем белом платье с открытыми рукавами. Образ дополнил ремень с золотой пряжкой, массивные серьги и браслеты. Волосы ей уложили в высокий хвост и сделали легкий макияж.
«Ангел», «Шикарная», «Потрясающий образ», «Выглядите изумительно», — написали пользователи соцсетей в комментариях.
Артистка воспитывает 16-летнюю Онор Мари, 13-летнюю Хэвен Гарнер и 7-летнего Хейса, которых родила от кинопродюсера Кэша Уоррена. В январе 2025 года Альба объявила о разводе с мужем после 20 лет отношений. Они познакомились на съемках «Фантастической четверки». Инсайдеры уточняли, что Альба и Уоррен в качестве причины развода указали «непримиримые разногласия». По словам источника PageSix, у пары не было брачного договора. И они запросили совместную физическую и юридическую опеку над детьми.
Знаменитость отмечала, что занимается спортом практически каждый день, и это помогает ей в том числе справляться со стрессом. По словам звезды, если не успевает доехать до зала, то занимается дома. Весь необходимый спортивный инвентарь она давно закупила. Также Альба строго следит за питанием и редко позволяет себе нарушать режим. По признанию артистки, она не ищет отговорки, а постоянно работает над собой.
